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  3. 18 Temmuz 2020 10:10

Koronaya ikinci kez yakalanılır mı?

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsü yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ghebreyesus, bu konuda araştırmaların devam ettiğini henüz tam bir cevabın bulunmadığını ifade etti.

Koronaya ikinci kez yakalanılır mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini bildirdi.

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Koronaya ikinci kez yakalanılır mı?

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.  

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Koronaya ikinci kez yakalanılır mı?

Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu anımsatan Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi.

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Koronaya ikinci kez yakalanılır mı?

Ghebreyesus'un ardından söz alan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da dünyada salgının merkez üssü kabul edilen ve dünyada son günlerde en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'daki duruma değindi.

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