Koronaya ikinci kez yakalanılır mı?
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsü yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ghebreyesus, bu konuda araştırmaların devam ettiğini henüz tam bir cevabın bulunmadığını ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini bildirdi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu anımsatan Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi.