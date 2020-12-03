Koronayı atlatan bazı kişilerin testi neden pozitif çıkıyor?
İyileşen vakalarda tekrar pozitif çıkan testlerin ne anlama geldiğini yorumlayan İç hastalıkları uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu, “İkinci haftadan sonra PCR testinin pozitif bulunması o kişide mutlaka bulaşıcı virüs mevcudiyeti anlamına da gelmiyor” görüşünü dile getirdi.
İç hastalıkları uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileşen bazı kişilerin testlerinin hala neden pozitif çıktığına dair bir soruyu yanıtladı.
Bilindiği gibi COVID-19 pratiğinde eğer hastalık normal seyrini gösterirse kişilerin 14 gün içerisinde iyileştikleri kabul ediliyor ve onlara hastalık sonrasında PCR testi yapılmıyor.