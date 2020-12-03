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  3. 03 Aralık 2020 12:10

Koronayı atlatan bazı kişilerin testi neden pozitif çıkıyor?

İyileşen vakalarda tekrar pozitif çıkan testlerin ne anlama geldiğini yorumlayan İç hastalıkları uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu, “İkinci haftadan sonra PCR testinin pozitif bulunması o kişide mutlaka bulaşıcı virüs mevcudiyeti anlamına da gelmiyor” görüşünü dile getirdi.

Koronayı atlatan bazı kişilerin testi neden pozitif çıkıyor?

İç hastalıkları uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileşen bazı kişilerin testlerinin hala neden pozitif çıktığına dair bir soruyu yanıtladı.

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Koronayı atlatan bazı kişilerin testi neden pozitif çıkıyor?

Müftüoğlu, bugünkü köşesinde kendisine yöneltilen soru hakkında şu yanıtı verdi:

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Koronayı atlatan bazı kişilerin testi neden pozitif çıkıyor?

Bilindiği gibi COVID-19 pratiğinde eğer hastalık normal seyrini gösterirse kişilerin 14 gün içerisinde iyileştikleri kabul ediliyor ve onlara hastalık sonrasında PCR testi yapılmıyor. 

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Koronayı atlatan bazı kişilerin testi neden pozitif çıkıyor?

Ama yine biliniyor ki COVID-19’dan iyileşenlerin bazılarında ikinci haftadan sonra da PCR testi pozitif çıkabiliyor. Uzmanlar bu durumun özellikle hastalığı ağır geçiren ve hastanede tedavi edilen kişilerde saptandığının altını çiziyor.

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