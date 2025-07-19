Koruma polisine çiğköftesiz çiğköfte ikram eden Vali bu sefer işi tatlıya bağladı
Geçtiğimiz günlerde koruma polisine çiğköfte yerine çiğköftesiz marul ikram eden Tunceli Valisi Şefik Aygöl, gündem olan bu ilginç anların ardından bu sefer koruma polisine kendi elleriyle tatlı ısmarladı.
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu.
Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. Aygöl’ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Bu görüntüler günlerdir gündemdeydi...
Aygöl’ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.
Vali Aygöl, Atatürk Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle birlikte asfalt serdi.