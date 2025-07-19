Koruma polisine çiğköftesiz çiğköfte ikram eden Vali bu sefer işi tatlıya bağladı

Aygöl’ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.