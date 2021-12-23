Korumasıyla yasak aşk yaşayan Prenses, rekor tazminat kazandı
İngiliz koruması ile yasak aşk yaşayan Dubai şeyhi Mohammed bin Rashid al-Maktoum'un eski eşi Prenses Haya, boşanma davası açtı. İngiliz yüksek mahkemesi Şeyh Mohammed'in, Haya'ya 544 milyon sterlin ödemesine hükmetti.
Bu rakam İngiltere tarihinin ne yüksek boşanma tazminatı oldu. Şeyh, Prensese 251 milyon sterlin ödeme yapacak. 251 bin sterlin ise Prenses'in korunması için harcanacak.
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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve İngiliz Kraliyet ailesi dostu olarak bilinen Şeyh Mohammed ayrıca, çocukları 14 yaşındaki Jalila ve dokuz yaşındaki Zayed'e yıllık olarak 5.6 milyon sterlin ödeme yapacak.
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Karar geçen ay hakim tarafından onaylandıktan sonra dün kamuoyuna açıklandı.
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Haya, İngiliz koruması ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmasından sonra Şeyh'in adamları tarafından sorguya çekildiğini söyleyip İngiltere'ye kaçtıktan sonra sığınma talep etmişti.
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