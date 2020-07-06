Kosova'da vaka sayıları artınca yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Vaka sayılarında artış yaşanan Kosova'da, yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kosova'da koronavirüse karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı olarak normalleşmesiyle birlikte vaka sayısı bir ayda 5 katına yükseldi. İlk vakanın 13 Mart tarihinde görüldüğü Kosova'da kamu kurumları, okullar, havaalanı, sınırlar yanı sıra AVM'ler ile birçok sektör durdurulmuş ve soğaka çıkma yasağı uygulanmıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 21.00 İLE 05.00 ARASI UYGULANACAK
Kosova’da yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından 1 Haziran tarihi itibariyle hayatın normale dönmesiyle, daha önce 20'nin üzerinde olan günlük vaka sayısı ile ölüm oranlarındaki artış 1 ayda 5 katına çıktı.