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  3. 06 Temmuz 2020 15:58

Kosova'da vaka sayıları artınca yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Vaka sayılarında artış yaşanan Kosova'da, yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kosova'da vaka sayıları artınca yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi

Kosova'da koronavirüse karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı olarak normalleşmesiyle birlikte vaka sayısı bir ayda 5 katına yükseldi. İlk vakanın 13 Mart tarihinde görüldüğü Kosova'da kamu kurumları, okullar, havaalanı, sınırlar yanı sıra AVM'ler ile birçok sektör durdurulmuş ve soğaka çıkma yasağı uygulanmıştı.

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Kosova'da vaka sayıları artınca yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 21.00 İLE 05.00 ARASI UYGULANACAK
Kosova’da yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından 1 Haziran tarihi itibariyle hayatın normale dönmesiyle, daha önce 20'nin üzerinde olan günlük vaka sayısı ile ölüm oranlarındaki artış 1 ayda 5 katına çıktı.

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Kosova'da vaka sayıları artınca yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi

Kosova'da bugün itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

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Kosova'da vaka sayıları artınca yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi

Kosova Başbakan Avdullah Hoti, vaka sayısının en yüksek olduğu şehirler olan, Priştine, Prizren, Ferzovik ve Vıçıtırın’da sokağa çıkma kısıtlamasının bugünden itibaren 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacağını açıkladı.

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