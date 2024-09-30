Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Tonlarca çöp ve bir ceset...
Eskişehir’de yalnız yaşadığı öğrenilen vatandaşın cesedi çöplüğe dönen evinden, yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle zorlukla dışarı çıkarıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Alınan bilgiye göre, Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak üzerinde bulunan evde yaşayan B.T.’den bir gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen ekipler, kalp hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki B.T.’in evinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. İçeride yaşlı adamın hayatını kaybettiği görüldü.
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Eve giren polis ekipleri, karşılaştıkları çöpler karşısında şaşkına döndü. Evin büyük bölümünün çöp olduğunu gören polis ekipleri durumu Odunpazarı Belediyesi ekiplerine bildirdi.
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Gelen ekipler yapılacak yazışmalar sonrasında evdeki çöpleri boşaltacaklarını belirtti.
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