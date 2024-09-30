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Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Tonlarca çöp ve bir ceset...

Eskişehir’de yalnız yaşadığı öğrenilen vatandaşın cesedi çöplüğe dönen evinden, yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle zorlukla dışarı çıkarıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Tonlarca çöp ve bir ceset... - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak üzerinde bulunan evde yaşayan B.T.’den bir gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. 

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Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Tonlarca çöp ve bir ceset... - Resim: 2

Olay yerine gelen ekipler, kalp hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki B.T.’in evinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. İçeride yaşlı adamın hayatını kaybettiği görüldü. 

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Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Tonlarca çöp ve bir ceset... - Resim: 3

Eve giren polis ekipleri, karşılaştıkları çöpler karşısında şaşkına döndü. Evin büyük bölümünün çöp olduğunu gören polis ekipleri durumu Odunpazarı Belediyesi ekiplerine bildirdi. 

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Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Tonlarca çöp ve bir ceset... - Resim: 4

Gelen ekipler yapılacak yazışmalar sonrasında evdeki çöpleri boşaltacaklarını belirtti.

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