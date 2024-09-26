Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalleliyi canından bezdiren bir apartmandan 5 kamyon çöp çıktı.
Kaynak: İHA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kaleboyu Caddesi üzerinde bulunan bir evden kötü kokuların yayıldığını belirten mahalle sakinleri durumu karakola bildirdi.
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Savcılık kararıyla bugün eve giren Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evin kapısını açtıklarında karşılaştıkları manzaraya inanamadı.
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3 katlı binanın koridor kısmına bile çöp gören ekipler, kolları sıvayarak evi temizlemek için işe başladı.
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İ.U.'a ait olan ev için polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise evden 5 kamyon çöp çıkardı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlediği ev, ilaçlanarak ev sahibine teslim edildi.
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