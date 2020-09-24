Kötü kokuların yükseldiği evden bakın neler çıktı
Nazilli'ye bağlı Turan Mahallesi'nin sakinleri, banka emeklisi N.A.'nın evinden kötü koku gelmesi üzerine zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.
Nazilli'ye bağlı Turan Mahallesi'nin sakinleri, banka emeklisi N.A.'nın evinden kötü koku gelmesi üzerine zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.
Belediye ekiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen temizlik ekipleri evden çıkan çöp yığınlarının arasında bidon ve kovalar dolusu madeni para ile kağıt para desteleri bulunca polise de haber verildi.