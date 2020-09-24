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  3. 24 Eylül 2020 22:55

Kötü kokuların yükseldiği evden bakın neler çıktı

Nazilli'ye bağlı Turan Mahallesi'nin sakinleri, banka emeklisi N.A.'nın evinden kötü koku gelmesi üzerine zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

Kötü kokuların yükseldiği evden bakın neler çıktı

Nazilli'ye bağlı Turan Mahallesi'nin sakinleri, banka emeklisi N.A.'nın evinden kötü koku gelmesi üzerine zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

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Kötü kokuların yükseldiği evden bakın neler çıktı

Eve gelen ekipler, iki katlı evin tüm odalarında çöp olduğunu belirledi.

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Kötü kokuların yükseldiği evden bakın neler çıktı

Belediye ekiplerinin ihbarıyla olay yerine gelen temizlik ekipleri evden çıkan çöp yığınlarının arasında bidon ve kovalar dolusu madeni para ile kağıt para desteleri bulunca polise de haber verildi.

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Kötü kokuların yükseldiği evden bakın neler çıktı

SOKAKLARDA KAĞIT TOPLADI İDDİASI Üç yıl önce eşi öldükten sonra sokaklarda tartıcılık yaparak geçimini sağlayan biri kız iki çocuk babası N.A.'nın çift emekli maaşı aldığı ve sokaklardan kağıt topladığı ileri sürüldü.

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