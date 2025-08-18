  1. Anasayfa
  4. Kötü kokunun kaynağı herkesi şaşkına çevirdi

Burdur'da bir mahallede yayılan kötü kokulardan şikâyet eden mahalle sakinleri, kokunun nedenini görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Kaynak: İHA
Burdur’un Bucak ilçesi Çukur Mahallesi’nde yaşlı bir çifte ait bir ev, çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekiplerince kontrol edildi. 

Yapılan incelemede evin çöplük haline geldiği tespit edildi. 

Olay yerine gelen temizlik işleri, fen işleri ve zabıta ekipleri, evde biriken saman balyası, sanayi ve mobilya atıkları ile çeşitli metal parçalarından oluşan çöpleri tahliye ederek toplam 20 kamyon çöp çıkardı. 

Sokaktan toplanan atık ve eşyaların oluşturduğu yoğun koku, mahalle halkı için zorluk oluşturdu.

