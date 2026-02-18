Köyceğiz Gölü taştı, ilçe Venedik’e döndü! Ev ve iş yerleri sular altında...
Muğla’da günlerdir süren sağanak yağışlar Köyceğiz’i vurdu. Köyceğiz Gölü yatağına sığmayarak şehre taştı. Kordon’daki işletmeler sular altında kalırken, sokaklarda ulaşım durma noktasına geldi. Kaymakamlık ve AFAD teyakkuzda! İşte "Ege’nin Venedik’i" haline gelen ilçeden dehşete düşüren son görüntüler...
Muğla'nın doğa harikası ilçesi Köyceğiz, son yılların en büyük su baskınlarından biriyle mücadele ediyor. Meteoroloji'nin "turuncu kod" uyarılarının ardından bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağışlar, Köyceğiz Gölü’nü besleyen Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi’nin debisini rekor seviyeye çıkardı.
Göl suyunun yükselmesiyle birlikte ilk darbeyi turistik Kordon bölgesi aldı. Sahil şeridindeki restoran ve kafeler göl sularıyla birleşirken, suların içindeki masa ve sandalyeler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
Ancak felaket kordonla sınırlı kalmadı; gölden taşan sular kısa sürede cadde ve sokaklara, ardından evlerin içine kadar girdi.
İlçenin ana arterlerinde araç trafiği durma noktasına gelirken, birçok mahallede vatandaşlar evlerinden çıkamadı.