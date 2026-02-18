Köyceğiz Gölü taştı, ilçe Venedik’e döndü! Ev ve iş yerleri sular altında...

Muğla'nın doğa harikası ilçesi Köyceğiz, son yılların en büyük su baskınlarından biriyle mücadele ediyor. Meteoroloji'nin "turuncu kod" uyarılarının ardından bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağışlar, Köyceğiz Gölü’nü besleyen Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi’nin debisini rekor seviyeye çıkardı.