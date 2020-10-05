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  3. 05 Ekim 2020 20:12

Köydeki 40 öğrencinin ders aşkı! Derslere katılabilmek için...

Sivas merkeze bağlı Zengi köyünde yaşayan 40 öğrenci, derslere katılabilmek için internetin çektiği 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor.

Köydeki 40 öğrencinin ders aşkı! Derslere katılabilmek için...

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Zengi köyünde 40 öğrenci bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimin canlı verilmesiyle öğrenciler, derslerini takip etmek için 1 kilometre yürüyerek köyün yakınlarındaki tepeye çıkıyor. Köyde internet çekmediği için bu yolu seçen öğrenciler, derslerini tepede takip etmeye çalışıyor.

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Köydeki 40 öğrencinin ders aşkı! Derslere katılabilmek için...

Köy sakinlerinden Engin Yiğit, internet olmadığı için öğrencilerin 1 kilometre yürüyüp tepeye çıktığını belirterek, "Köyümüzde iletişim sorunu yaşıyoruz. İnternet çekmiyor.

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Köydeki 40 öğrencinin ders aşkı! Derslere katılabilmek için...

Buraya bir verici dikilmesini istiyoruz. Çocuklar da derse girebilmek için 1 kilometre yol tırmanıyor. Günde bazen 2-3 kere ders programına göre buraya çıkıyorlar. Şu an havalar iyi, çıkabiliyorlar ama 1 ay sonra kış olduğu zaman bu çocuklar ne yapacak. Bu öğrencilerimizin telefonu yoktur. Tablet de lazım’’ dedi.

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Köydeki 40 öğrencinin ders aşkı! Derslere katılabilmek için...

ÇOK YORULUYORUZ'

7'nci sınıf öğrencisi Edanur Yiğit ise, "Köyde internet çekmiyor. Biz de her gün bu tepeye çıkmak zorundayız. Ablam canlı derslere katılabilmek için Sivas merkeze akrabalarımızın yanına gitti" dedi.

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