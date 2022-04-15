Köylü kadınların hayatını değiştiren proje: Tamamen organik...

Geçen yıl kasım ayında başlatılan projenin hedefine uygun şekilde sürdüğünü belirten Bayazıt, "Dağıtımını yaptığımız tavuklarımız yüzde 70 oranında verime geçmiş olup, üretilen yumurtalar da halkımızın tüketimine sunulmuştur. İl ve ilçe müdürlüklerimizce yaptığımız kontrollerde üreticilerimizin ürettikleri yumurtaları pazarlaması da takip edilmekte, herhangi bir sorun oluşmaması için gerekli destek verilmektedir." dedi.