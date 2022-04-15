Köylü kadınların hayatını değiştiren proje: Tamamen organik...
Edirne Valiliğinin destekleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" sayesinde kadın girişimciler organik yumurta üretiyor.
Köylerde belirlenen 350 kadın üreticiye Valilikçe yüzde yüz hibeyle toplam 36 bin 750 Atak-s ırkı tavuk, 1400 yemlik, 1400 suluk ile 210 ton yem verildi.
Kadın üreticilerin her birine dağıtılan 105`er tavuktan organik yumurta elde ediliyor. Yumurtaları satan kadınlar bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, projeyle köylerdeki kadın yetiştiricilerin üretime yaptığı katkıların artırılması, istihdam oluşturularak ekonomik hayata katılmaları, elde edecekleri gelir ile ev ekonomilerine destek sağlamalarının amaçlandığını söyledi.
Geçen yıl kasım ayında başlatılan projenin hedefine uygun şekilde sürdüğünü belirten Bayazıt, "Dağıtımını yaptığımız tavuklarımız yüzde 70 oranında verime geçmiş olup, üretilen yumurtalar da halkımızın tüketimine sunulmuştur. İl ve ilçe müdürlüklerimizce yaptığımız kontrollerde üreticilerimizin ürettikleri yumurtaları pazarlaması da takip edilmekte, herhangi bir sorun oluşmaması için gerekli destek verilmektedir." dedi.