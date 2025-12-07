Köylüler karşı çıktı, ponza ve kum ocağı projesi iptal edildi

‘ÇED’İNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ’

Vali Aygöl, yapılan görüşmenin ardından projenin yapılmayacağını belirterek, “Hakan Başkan göreve başladığında ilk talep ettiğimiz olayımız buydu. Biz haftaya çarşamba günü veya perşembe günü bakanlarımıza görüşecektik. İlk görüşeceğimiz bakanlarımızın başında Enerji Bakanımız geliyor. Çünkü bu bölgenin hassasiyetlerinin bir şekilde kararlarını veren ve kararlarını ortadan kaldıran bakanlık orası. Ancak biz görüşmeden önce başkanımız aradı. Dedi ki, ‘Sayın Bakanım, burada böyle bir maden çıkartılıyor. Biz inceleme yaptığımızda bu inceleme sonucunda aslında aman aman bir ihtiyaç olan bir konu değil’ Bakanımız da sağ olsun dönüş yaptı, inceledi. ‘Bizim için hiç önemli bir konu değil’ dedi, ‘Takdir sizlerin’ dediler. Sonra MAPEK Genel Müdürümüz aradı beni. MAPEK Genel Müdürümüz ‘Sayın Valim, Bakanımız bize talimat verdi. Şehir ne istiyorsa onu yapın’ dedi. Bizim yaptığımız teknik inceleme sonucunda da çok aman aman bir ihtiyaç olan bir iş değil. İkincisi, bölgenin o yapısına zarar verebileceği tereddütleri de bizde aynı tereddütle oluştu. Onun için biz bu konuya olumsuz karar vereceğiz, ÇED’ine müsaade etmeyeceğiz. Bu şehirle ilgili karar verme yetkisi bu şehrin insanlarındadır. İstemediğiniz hiç bir şeyi yaptırmayız” dedi. Köylüler ise bakanlık, valilik ve heyete teşekkür etti. (DHA)