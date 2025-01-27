Köyün köpekleri faciayı önledi: Bugün bir kabusa uyanabilirdik
Erzurum'a bağlı İspir ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Duruköy Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açarken, faciayı köydeki köpeklerin önlediği ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Erzurum'a bağlı İspir ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Duruköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında toplam 15 ahır, samanlık ve evde maddi hasar meydana geldi.
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Havanın aydınlanmasıyla birlikte köydeki yangının verdiği hasar daha net ortaya çıktı.
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Gecenin geç saatlerinde çıkan yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İspir Belediyesi, AFAD ve diğer ekipler ivedilikle müdahale etti.
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Ekipler önce söndürme çalışmalarını tamamladı, daha sonra soğutma işlemleri yapıldı.
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