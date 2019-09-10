Koyun otlatan 18 yaşındaki Zeynep Yıldırım, güreşte dünya şampiyon

Korkuteli'nin Yeşiloba Mahallesi'nde dünyaya gelen Zeynep Yıldırım, 3 yaşındayken kanser hastası annesini kaybetti. Köyde babası, babaannesi ve halasıyla büyüyen Zeynep, yaşıtları gibi okula gidip, dersinden kalan zamanlarda da tarla ve bahçe işlerinde ailesine yardım etti.