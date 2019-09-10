Koyun otlatan 18 yaşındaki Zeynep Yıldırım, güreşte dünya şampiyon
Antalya'da kanser hastası annesinin vefatının ardından köyde babası, babaannesi ve halasıyla büyüyen 18 yaşındaki Zeynep Yıldırım, koyun otlatıp, bahçe işlerinde çalışırken hayalini kurduğu başarıya, Plaj Güreşi Dünya Şampiyona
Korkuteli'nin Yeşiloba Mahallesi'nde dünyaya gelen Zeynep Yıldırım, 3 yaşındayken kanser hastası annesini kaybetti. Köyde babası, babaannesi ve halasıyla büyüyen Zeynep, yaşıtları gibi okula gidip, dersinden kalan zamanlarda da tarla ve bahçe işlerinde ailesine yardım etti.
Ailesinin koyunlarını otlatan, ev işlerinde babaannesine destek olan Zeynep, babası Hamdi Yıldırım'ın merakı nedeniyle sık sık yağlı güreş müsabakası izlemeye gitti.
Güreşçi olma hevesiyle 3 yıl önce Antalya'da spor lisesine kaydını yaptıran Zeynep, köyünden 90 kilometre uzakta ailesinden ayrı yaşamaya başladı.
Antrenörünün yönlendirmesiyle güreşte ulusal müsabakalarda dereceler elde eden Zeynep, okulunun köyüne uzaklığından dolayı ailesinin yanına dönmeye karar verdi. Spor lisesinden Korkuteli'ne naklini yaptırarak hemşire yardımcılığı bölümünde eğitimine devam eden Zeynep, tutkuyla bağlı olduğu güreşe ara vermedi.