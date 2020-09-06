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  3. 06 Eylül 2020 10:30

KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu başladı! İşte alınan tedbirler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) ilk oturumu koronavirüs tedbirleri ile başladı.

KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu başladı! İşte alınan tedbirler

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı.

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KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu başladı! İşte alınan tedbirler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

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KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu başladı! İşte alınan tedbirler

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün verdiği bilgiye göre, sınavda koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.

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KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu başladı! İşte alınan tedbirler

Buna göre, sınav öncesi binaların detaylı temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

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