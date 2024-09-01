KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı
1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı aynı gün içinde yayımlandı.
ÖSYM, bugün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri süreyle erişebilecek.
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KPSS ÖN LİSANS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans sınavının (2024-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
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KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI
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