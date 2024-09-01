  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı

1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı aynı gün içinde yayımlandı.

KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 1

ÖSYM, bugün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. 

1 / 6
KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 2

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri süreyle erişebilecek.

2 / 6
KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 3

KPSS ÖN LİSANS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI


ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı


1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans sınavının (2024-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

3 / 6
KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı - Resim: 4

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI

KPSS ÖNLİSANS SINAV KİTAPÇIKLARININ İLAN EDİLECEĞİ SAYFA

4 / 6