Kral böyle yakalandı !

Kral Maha görüntülerde bir kralın ciddiyetinden oldukça uzak bir halde… Yanında kız arkadaşı olduğu tahmin edilen genç bir kadınla mağazaları geziyor. Üzerinde ise sarı renkli kısa bir atlet ve kot pantolon var. Vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı olduğu görünen Kralın bu ilk sıra dışı durumu değil. Kral Maha daha önce de beyaz kısa bir atletle havalimanında bir kız arkadaşıyla görüntülenmişti.