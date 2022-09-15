Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı halkın ziyaretine açıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e götürülen Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açıldı.
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe`nin kapalı tabutu, dün TSİ 14.22`de Buckingham Sarayı`ndan başlayan askeri geçit töreniyle parlamento binasındaki Westminster Hall`e taşındı.
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Burada katafalka konulan Kraliçe Elizabeth`in naaşı, TSİ 19.00`da halkın ziyaretine açıldı.
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Kraliçe`nin tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, Westminster Hall`ün önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Bazı ziyaretçiler, 8 Eylül`de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth`in tabutunu görebilmek için iki gündür kuyrukta bekliyor.
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