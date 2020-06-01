Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını nedeniyle karantinaya giren Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını nedeniyle karantinaya giren Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi. Atlara olan tutkusuyla bilinen Kraliçe II. Elizabeth Winsdor Kalesi'nin karantinaya alınmasının ardından ilk kez görüntüledi. 94 yaşında olmasına rağmen oldukça sağlıklı görünen Kraliçe Elizabeth'ın uzun yaşam sırrı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 72 gün sonra ilk kez görüntülenen Kraliçe Elizabeth hakkında merak edilenler...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında kendisini İngiltere Krallık Kalesi Windsor'da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi. Elizabeth, ilk kez renkli bir başörtüyle at üzerinde görüntülendi.
Kürsel tehdit haline gelen koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 19 Mart'tan itibaren İngiltere Krallık Kalesi Windsor'da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi.
Safkan yarış atı yetiştiricisi olan ve atlara tutkuyla bağlı olna 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi'nin koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmasından sonra ilk kez, renkli bir başörtü, tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip hafta sonu boyunca 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi.