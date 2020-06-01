Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını nedeniyle karantinaya giren Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi. Atlara olan tutkusuyla bilinen Kraliçe II. Elizabeth Winsdor Kalesi'nin karantinaya alınmasının ardından ilk kez görüntüledi. 94 yaşında olmasına rağmen oldukça sağlıklı görünen Kraliçe Elizabeth'ın uzun yaşam sırrı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 72 gün sonra ilk kez görüntülenen Kraliçe Elizabeth hakkında merak edilenler...