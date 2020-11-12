Kraliçe Elizabeth aşı sırası bekleyecek

Corona virüs kâbusu tüm dünyada sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. Aşı önceliği konusunda listeleme yapan ülkelerden biri de ikinci dalganın pençesinde olan İngiltere. Ülkedeki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

