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  3. 12 Kasım 2020 10:29

Kraliçe Elizabeth aşı sırası bekleyecek

İngiltere'de önce kimlerin koronavirüs aşısı olacağı belirlendi. Düzenlemeye göre Kraliyet Ailesi'ne öncelik verilmedi. Kraliçe 2. Elizabeth yaş grubu nedeniyle ikinci sırada yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth aşı sırası bekleyecek

Corona virüs kâbusu tüm dünyada sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. Aşı önceliği konusunda listeleme yapan ülkelerden biri de ikinci dalganın pençesinde olan İngiltere. Ülkedeki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

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Kraliçe Elizabeth aşı sırası bekleyecek

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, corona aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor.

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Kraliçe Elizabeth aşı sırası bekleyecek

94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.

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Kraliçe Elizabeth aşı sırası bekleyecek

Prens Charles, öncelik sıralamasında 4'üncü, Başbakan Boris Johnson 9'uncu, Prens William ise 11'inci sırada yer alıyor.

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