Kraliçe Elizabeth aşı sırası bekleyecek
İngiltere'de önce kimlerin koronavirüs aşısı olacağı belirlendi. Düzenlemeye göre Kraliyet Ailesi'ne öncelik verilmedi. Kraliçe 2. Elizabeth yaş grubu nedeniyle ikinci sırada yer alıyor.
Corona virüs kâbusu tüm dünyada sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. Aşı önceliği konusunda listeleme yapan ülkelerden biri de ikinci dalganın pençesinde olan İngiltere. Ülkedeki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.
Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, corona aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor.
94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.