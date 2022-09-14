Kraliçe Elizabeth'in cenazesine 3 ülke davet edilmedi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor. Elizabeth'in kurşun kaplı tabutunun 30 yıl önce hazırlandığı, hafif görüntüsüne rağmen son derece ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan onlarca dünya lideri ve üst düzey yetkilinin katılacağı törene sadece 3 ülkenin davet edilmediği belirtildi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. Vefatın açıklanmasının ardından yeni kral, Elizabeth'in büyük oğlu Charles oldu.
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96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinden ayrıntılar gelmeye devam ederken son olarak da 'tabut' dikkatleri üzerine çekti.
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Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana ilk devlet cenazesi olacak.
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Devlet cenazelerinin katı protokol kuralları doğrultusunda düzenlendiği İngiltere'de, Elizabeth'in töreni için milyonlarca sterlin harcanıyor.
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