Kraliçe Elizabeth'in gizli ölüm planı ortaya çıktı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümüyle ilgili ayrıntılı planlar ortaya çıktı.
Kod adı London Bridge Operasyonu olan gizli plan, ayrıca yüksek güvenlik, Covid acil durumları ve hatta Kraliyet Ailesi'nin sosyal medya hesapları için düzenlemeleri de içeriyor.
Planda kraliçenin vefatından Westminster Abbey'deki devlet cenazesine kadar geçecek olan 10 günlük sürecin hazırlıkları titizlikle anlatıyor.
95 yaşındaki Elizabeth'in sağlık durumu iyi olsa da Kabine Ofisi planları pandemiyi hesaba katacak şekilde güncellenmiş görünüyor. Planlara ulaşan Politico'ya göre, Kraliçe'nin öldüğü gün Whitehall'da D-Day olarak bilinecek.
Ölüm biligisi Başbakan'a Buckingham Sarayı'nın en kıdemli saray mensubu tarafından söylenecek, kamu hizmeti başkanı ve üst düzey bakanlar da bilgilendirilecek. Hükümet binalarında bayraklar 10 dakika içinde yarıya indirilecek ve oturma durumunda Parlamento tatil edilecek.