Kraliçe Elizabeth'in sıradışı mal varlığı! Kendi ATM'si bile vardı...

Kraliçe’nin Söğüt anlamaına gelen "Willow" adı verdiği Corgi cinsi köpeği geçtiğimiz Nisan ayında 14 yaşındayken ölmüştü. Yaptığı bir açıklamada sürekli kendisiyle birlikte görüntülenen Corgi cinsi köpeklerden artık sahiplenmeyeceğini, başka bir hayvanının ölümüne tahammül edemeyeceğini söylese de Kraliçe’nin iki Dorgi cinsi köpeği daha vardı.

Hala hayatta olan köpeklerin adları ise Vulcan (Volkan) ve Candy (Şeker). Dorgi, Corgi ve Dachsund cinslerinin kırılmasıyla üretilen bir cins.