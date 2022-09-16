Kraliçe Elizabeth'in sıradışı mal varlığı! Kendi ATM'si bile vardı...
8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe İkinci Elizabeth'in mal varlığı duyanları şaşırtıyor. İşte o liste...
Londra’nın batı ucundaki Regent Sokağı dünyanın en ünlü sokaklarından biridir. Yaklaşık 2 km uzunluğundaki sokak Piccadilly ve Oxford meydanlarından geçiyor ve yılda 7,5 milyondan fazla insanı çekiyor. Sokak, Kraliyet Mülkü sayılıyor.
Kraliçe, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın sahil şeritlerinin yarısının da sahibi.
Kraliçe’nin Söğüt anlamaına gelen "Willow" adı verdiği Corgi cinsi köpeği geçtiğimiz Nisan ayında 14 yaşındayken ölmüştü. Yaptığı bir açıklamada sürekli kendisiyle birlikte görüntülenen Corgi cinsi köpeklerden artık sahiplenmeyeceğini, başka bir hayvanının ölümüne tahammül edemeyeceğini söylese de Kraliçe’nin iki Dorgi cinsi köpeği daha vardı.
Hala hayatta olan köpeklerin adları ise Vulcan (Volkan) ve Candy (Şeker). Dorgi, Corgi ve Dachsund cinslerinin kırılmasıyla üretilen bir cins.
Kraliçe, Corgi cinsine olan düşkünlüğüyle bilinse de, aslında çok daha fazla hayvana sahip.
Thames Irmağı’nda bulunan bütün kuğular Kraliçe’ye ait.