Kraliyet Ailesi'ni sarsan cinsel taciz skandalı
İngiliz Kraliyet ailesi bir kez daha taciz skandalıyla sarsıldı. Hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları nedeniyle kraliyet görevlerinden uzaklaştırılan Kraliçe II. Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'u tacizle suçlayan Virginia Roberts, New York'ta dava açtı.
İngiliz Kraliyet Ailesi, bir kez daha cinsel taciz iddiasıyla sarsıldı.
ABD'de reşit olmayan kızlara cinsel saldırı üzerinden seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği söylenen milyarder Jeffrey Epstein'i ilk itham eden mağdurlardan olan Virginia Giuffre, bu kez Prens Andrew'a dava açtı.
Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'un cinsel taciz iddiaları ve intihar eden pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile ilişkisi uzun zamandır tartışılıyordu.
2019'da hücresinde intihar eden pedofil milyarder Epstein ile 2010 yılına kadar yakın arkadaş olan Prens Andrew, o dönem, henüz 17 yaşındaki Virginia Roberts'ı cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanmış ancak iddialar reddedilmişti.
Epstein'ın davasında mağdurlardan biri olan Virginia Roberts dava süresinde Prens Andrew'a suçlamalarına devam etmiş ve 2001 yılında bir gece kulübünde eğlendikten sonra beraber bir eve gidip cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.
Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını 2014'te ifşa etmiş olan Virginia Giuffre, Manhattan bölge mahkemesinde açtığı davada, York Dükü tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve darp edildiği şikayetinde bulundu.