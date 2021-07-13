Kraliyet'in en güzel kızı Amelia kullanılmış iç çamaşırlarını satmaya başladı
Princi Willliam ve Harry'nin kuzeni, tahta geçişte 38. sırada bulunan ve İngiliz Kraliyet ailesinin en güzel kadını seçilen 24 yaşındaki model Amelia Windsor, internet üzerinden kullanılmış iç çamaşırı ve pantolonlarını satmaya başladı.
İngiliz Kraliyet'i şu sıralar tahtın varislerinden Amelia Windsor'ın yaptığı hareketle gündemde.
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Windsor, internet üzerinden kullanılmış iç çamaşırı ve pantolonlarını satmaya başladı.
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Genç model, sattığı elbiselerden gelen gelirleri hayır kurumlarına bağışlıyor.
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Amelia geçen hafta podyumu sütyenle çıkmıştı. Prince Harry ve Meghan'ın düğününe davet edilmeyen Amelia, birçok dünyaca ünlü marka adına modelling yapıyor.
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