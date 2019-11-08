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  3. 08 Kasım 2019 12:26

Kredi faizleri düştü ama... Kredi çekerken buna dikkat !

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından bankalar da kredi faizlerinde indirime gitti. Ancak düşük faizli kredileri bankaların belirlediği şartları tamamlayanlar kullanabiliyor.

Kredi faizleri düştü ama... Kredi çekerken buna dikkat !

Merkez Bankası’nın faizleri art arda düşürmesiyle birlikte bankalar tarafında da kredi faizlerinde gerileme yaşanmaya başladı.

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Kredi faizleri düştü ama... Kredi çekerken buna dikkat !

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüş ise gerçekte müşterilere uygulanan faizlerle uyuşmuyor.

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Kredi faizleri düştü ama... Kredi çekerken buna dikkat !

Bankalar tüketici kredisi verirken bazı şartları öne sürerek düşük faizli krediden yararlanmanın önüne geçiyor.

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Kredi faizleri düştü ama... Kredi çekerken buna dikkat !

YÜZDE 1.05 FAİZLİ KREDİYİ ÇOK AZ KİŞİ KULLANABİLİYOR

İhtiyaç kredisinde en düşük faiz yüzde 1.05 olurken en yüksek faiz ise yüzde 1.86 olarak öne çıkıyor.

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