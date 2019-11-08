Kredi faizleri düştü ama... Kredi çekerken buna dikkat !

YÜZDE 1.05 FAİZLİ KREDİYİ ÇOK AZ KİŞİ KULLANABİLİYOR



İhtiyaç kredisinde en düşük faiz yüzde 1.05 olurken en yüksek faiz ise yüzde 1.86 olarak öne çıkıyor.

