Kredi faizleri düştü ama... Kredi çekerken buna dikkat !
Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından bankalar da kredi faizlerinde indirime gitti. Ancak düşük faizli kredileri bankaların belirlediği şartları tamamlayanlar kullanabiliyor.
Merkez Bankası’nın faizleri art arda düşürmesiyle birlikte bankalar tarafında da kredi faizlerinde gerileme yaşanmaya başladı.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüş ise gerçekte müşterilere uygulanan faizlerle uyuşmuyor.
Bankalar tüketici kredisi verirken bazı şartları öne sürerek düşük faizli krediden yararlanmanın önüne geçiyor.