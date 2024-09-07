Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü
Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre son yedi haftalık süreçte ihtiyaç kredileri 5,7 puanlık düşüşle %72,2 ye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre sektörün toplam mevduatı, 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 1,9 milyar lira azalarak 17 trilyon 955,4 milyar liraya geriledi.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ
Mevduat ve ticari kredi faizlerinde ılımlı bir seyir görülürken ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüş görüldü.
29 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 59,3 olarak gerçekleşirken ticari kredi faizi de yüzde 59,7 olarak kaydedildi. Aynı dönem ihtiyaç kredisi yedi haftada 5,7 puan gerileyerek yüzde 77,9'dan yüzde 72,2'ye düştü. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 10 trilyon 608 milyar 359 milyon 497 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,15 düşüşle 6 trilyon 556 milyar 328 milyon 525 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 188 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171 milyar 168 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.