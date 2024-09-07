Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü

29 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 59,3 olarak gerçekleşirken ticari kredi faizi de yüzde 59,7 olarak kaydedildi. Aynı dönem ihtiyaç kredisi yedi haftada 5,7 puan gerileyerek yüzde 77,9'dan yüzde 72,2'ye düştü. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 10 trilyon 608 milyar 359 milyon 497 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,15 düşüşle 6 trilyon 556 milyar 328 milyon 525 bin lira oldu.