Kredi faiz oranları düşüşe geçti: İşte banka banka faiz oranları

Kredi çekmek isteyenler bankalara giderek işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilir. Bankalar kredi talep edenin sicilini inceledikten sonra kredi bakiyesini hesaba geçiyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirmesi ve sonrasında da indirimlere devam edeceği sinyalini vermesiyle birlikte bankalar da faizleri bir miktar aşağı çekti.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın derlediği habere göre, en düşük yüzde 1.34 olan ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye bölünebiliyor.

Ancak bankalardan kredi çekebilmek için kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Ödemelerini düzenli yapanların kredi notu genelde yüksek oluyor. Kredi notunun yetersiz kalması halinde ipotek tesisi ya da kefil ihtiyacı ortaya çıkıyor.