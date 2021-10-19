Kredi faiz oranları düşüşe geçti: İşte banka banka faiz oranları
Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasının ardından bankalar da kredi faizlerini düşürmeye başladı. İhtiyaç kredisinde faiz oranı yüzde 1.34'e kadar geriledi. İşte banka banka güncel faiz oranları...
Kredi çekmek isteyenler bankalara giderek işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilir. Bankalar kredi talep edenin sicilini inceledikten sonra kredi bakiyesini hesaba geçiyor.
Merkez Bankası’nın faiz indirmesi ve sonrasında da indirimlere devam edeceği sinyalini vermesiyle birlikte bankalar da faizleri bir miktar aşağı çekti.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın derlediği habere göre, en düşük yüzde 1.34 olan ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye bölünebiliyor.
Ancak bankalardan kredi çekebilmek için kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Ödemelerini düzenli yapanların kredi notu genelde yüksek oluyor. Kredi notunun yetersiz kalması halinde ipotek tesisi ya da kefil ihtiyacı ortaya çıkıyor.
50 BİN LİRA KREDİYE 1840 LİRA ÖDEME
İhtiyaç kredisi 36 ay vadede 50 bin lira krediye aylık 1840 liradan başlayan taksitlerle kullandırılıyor. En düşük faizle 1840 lira, en yüksek faizle 2109 lira aylık ödeme bulunuyor. İki faiz arasındaki ödeme farkı ise 269 lira oldu.
İŞTE İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR
Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 50 bin lira
Faiz (%): 1.60
Vade: 36 ay
Aylık ödeme: 1936 lira
Toplam geri ödeme: 69 bin 977 lira
QNB Finansbank
Kredi tutarı: 50 bin lira
Faiz (%): 1.34
Vade: 36 ay
Aylık ödeme: 1840 lira
Toplam geri ödeme: 66 bin 513 lira