Kredi faiz oranları güncellendi! İşte banka banka güncel liste

Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin kararları bankaların faiz oranlarına da birebir etki ediyor. Salgın sürecinde konut, taşıt veya nakit ihtiyacı olan vatandaşlar güncel banka kredi faiz oranlarını araştırıyor. Kredi faiz oranları 2021 Ağustos ayında güncellendi.