Kredi faiz oranları güncellendi! İşte banka banka güncel liste
Bankalar müşterilerine sunduğu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizi oranlarını Ağustos ayında güncelledi. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...
Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin kararları bankaların faiz oranlarına da birebir etki ediyor. Salgın sürecinde konut, taşıt veya nakit ihtiyacı olan vatandaşlar güncel banka kredi faiz oranlarını araştırıyor. Kredi faiz oranları 2021 Ağustos ayında güncellendi.
1 / 11
Bankaların faiz oranları vadesine ve miktarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, en düşük faizi veren banka hangisi?
2 / 11
İşte 4 Ağustos 2021 Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları…
3 / 11
Halkbank İhtiyaç Kredilerinde yüzde 1,60’den, Taşıt Kredilerinde yüzde 1,54'den, Konut Kredilerinde yüzde 1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
4 / 11