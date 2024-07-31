Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu

2024 yılının ilk yarısında borç riski en fazla artan iller belli oldu. Bireysel kredi kartı borcunda Konya, kredili mevduat hesaplarının kullanımında ise Giresun fark attı. Kart borçları en az Tunceli’de artarken, KMH’da en düşük artış bile yüzde 46 ile Şırnak’ta görüldü.