Kredi kartı borcu en çok artan iller belli oldu
Geçinemeyen vatandaş kredi kartına sarıldı. 2024 yılında en çok kredi kartı borcu artan iller açıklandı.
2024 yılının ilk yarısında borç riski en fazla artan iller belli oldu. Bireysel kredi kartı borcunda Konya, kredili mevduat hesaplarının kullanımında ise Giresun fark attı. Kart borçları en az Tunceli’de artarken, KMH’da en düşük artış bile yüzde 46 ile Şırnak’ta görüldü.
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) en son yayımladığı mayıs ayı raporuna göre bankalara borcu bulunan vatandaşların sayısı 40 milyon 67 bine ulaştı. 81 ilde 2024 yılının ilk yarısında kartlarda ortalama yüzde 23, ek hesaplarda ortalama yüzde 71 borç artışları görüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ikinci çeyrek Fintürk verileri banka borçlarının 81 ildeki hızlı artışını ortaya koydu.
Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, ocak-haziran aylarını kapsayan 6 ayda bireysel kredi kartlarının hızlı artışı tüm illerde kendini gösterirken en büyük büyüme oranı yüzde 49.2 ile Konya’da gözlendi. Konya’yı 6 ayda kart borcunu yüzde 33.2 oranında artıran Muğla takip ederken, Antalya’da kredi kartı artış hızı yüzde 31.2 oldu.
Kart borçları en az artan il ise yüzde 10.4 ile Tunceli oldu.