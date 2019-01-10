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  3. 10 Ocak 2019 10:55

Kredi kartı borcu kapatacaklar dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, kredi kartı borçlarının düşük faizli krediyle kapatılması resmen başladı.

Kredi kartı borcu kapatacaklar dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Birleştiren İhtiyaç Kredisi, bireysel müşterilerin ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunuyor.

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Kredi kartı borcu kapatacaklar dikkat

AKİT ÖDEME YAPILMAYACAK

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişiler, borç ekstrelerini bankaya götürerek başvuru yapabilir.

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Kredi kartı borcu kapatacaklar dikkat

Başvuru yapan kişilere nakit ödeme yapılmadan doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapılacak.

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Kredi kartı borcu kapatacaklar dikkat

ZİRAAT BANKASI DETAYLARI SİTESİNDEN AÇIKLADI

Ziraat Bankası olarak ekonomimize destek verme vizyonumuz doğrultusunda, ekonominin temel direği bireylerin kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanması durumunda; ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatılmıştır.

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