Kredi kartı borcu kapatacaklar dikkat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, kredi kartı borçlarının düşük faizli krediyle kapatılması resmen başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Birleştiren İhtiyaç Kredisi, bireysel müşterilerin ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunuyor.
AKİT ÖDEME YAPILMAYACAK
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişiler, borç ekstrelerini bankaya götürerek başvuru yapabilir.