Kredi kartı borcu olanlara müjde: İşte kara listeden çıkmanın yolu
İşte kredi kartı borcu nedeniyle kara listeye düşen ve bankalardan yeni kredi kartı ya da kredi kullanamayan vatandaşlar için kara listeden çıkmanın yolu..
Bankaya olan borçlarını ödeyememiş kişiler bir süre sonra kara listeye alınıyor ve bankalarla çalışması zor hale geliyor. Kredi ve kart borcu 2-3 yıl ödenmediği için varlık yönetim şirketlerine devrediyor.
Bu borcu kapatmak isteyene şirketler, kişinin ve borcun durumuna göre uygun ve esnek ödeme planları yapıyor. Borcunu ödeyenler ‘kara listeden’ çıkıp yeniden kredi çekme imkanına sahip olabiliyor.
Ödeme kolaylığı sağlanacak
Posta Gazetesi'nin haberine göre, milyarlarca liralık kredi borcunu tahsil etme yetkisi bankalardan, varlık yönetim şirketlerine geçmiş durumda. Kronik hale gelen bu borçları şirketler, ödeme kolaylıkları sağlayarak yasalar çerçevesinde kapatmanın ve çözüm yaratmanın peşinde.
Şirketler borcu vatandaşla irtibata geçtiğinden uygun bir ödeme planı sunuyor. Ödeme planı tamamen kişinin maddi durumuna göre dizayn ediliyor. Devredilen borçlar ve yasal olarak izlenecek süreçle ilgili sorular Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’ne soruldu.