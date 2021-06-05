Kredi kartı borcu olanlara müjde: İşte kara listeden çıkmanın yolu

Şirketler borcu vatandaşla irtibata geçtiğinden uygun bir ödeme planı sunuyor. Ödeme planı tamamen kişinin maddi durumuna göre dizayn ediliyor. Devredilen borçlar ve yasal olarak izlenecek süreçle ilgili sorular Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’ne soruldu.