Kredi kartı kullananlar dikkat: Kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu?

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın ilgili yazısı şöyle: Şikayet platformlarında sadece son 2-3 haftada bu konuda yazılmış yüzlerce tepki mesajını bulabilirsiniz. Bir banka müşterisinin yılda bir de olsa 200 lirayı aşan kart aidatı karşısında verdiği tepki ortada.