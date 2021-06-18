Kredi kartı kullananlar dikkat: Kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu?
Türkiye'de kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Kredi kartı aidatı, banka müşterilerinin yıllardır çözemediği bir konu. Peki kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu? İşte detaylar...
Daha 1-2 yıl önce 100 liranın altındaki ücretlerin iptali için mücadele veren tüketiciler, şimdi 200 lirayı aşan aidatlarla baş etmek zorunda. Ama bu masraftan tümüyle kurtulmanın yolu var!
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor. Kredi kartı aidatları banka müşterilerinin canını sıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 100 lira civarında olan kart aidat ücretleri bu yıl 200 lirayı geçmiş durumda. Peki, kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu? Kredi kartı aidat ücreti geri nasıl alınır?
Posta'dan Bilal Emin Turan'ın ilgili yazısı şöyle: Şikayet platformlarında sadece son 2-3 haftada bu konuda yazılmış yüzlerce tepki mesajını bulabilirsiniz. Bir banka müşterisinin yılda bir de olsa 200 lirayı aşan kart aidatı karşısında verdiği tepki ortada.
Özellikle pandemiyle gelirlerin düştüğü, belki de kart borcunun zamanında ödenemediği bugünlerde tepkiler daha yüksek sesle dile getiriliyor. Tüketiciler tepkide haklı ancak yasalara göre; bankaların üyelik ücreti veya aidat almasının önünde engel yok. Buna karşılık aidattan sonsuza kadar kurtulmak mümkün.