Kredi kartı kullananlar dikkat: Yüzde 72 arttı

Kartlı ödemelerde yaşanan yüksek büyümede, 2020'nin nisan ayında salgının ilk günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu. Nisan ayında ödemelerin 96,4 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 18,5 milyar TL'sinde banka kartları, 1,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 70, banka kartı ile ödemelerde yüzde 73 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 433 olarak gerçekleşti.