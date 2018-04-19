Kredi kartı sahipleri bu habere dikkat !

Türkiyede kart kullanıcılarının giderek bilinçlendiğini vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye kartlı ödemeler sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojiler, Türkiyeyi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdi. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz. Dolayısıyla kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda daha gidecek yolumuz var. Bu noktada BKM olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz dedi.

