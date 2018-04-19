Kredi kartı sahipleri bu habere dikkat !
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri, dolandırıcılıklara karşı daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.
Türkiyede kart kullanıcılarının giderek bilinçlendiğini vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye kartlı ödemeler sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojiler, Türkiyeyi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdi. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz. Dolayısıyla kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda daha gidecek yolumuz var. Bu noktada BKM olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz dedi.
BKM, POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
- Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden emin olun.