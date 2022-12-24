Kredi kartı sahipleri için peş peşe 2 emsal karar

Başvuruyu inceleyen hakem heyeti, "Hesaplardan para çekme işleminin şifre kullanılarak gerçekleştirildiği" ve "Bankanın işlemlerde herhangi bir güvenlik açığı ile kusuru olmadığı" gerekçeleriyle doktorun aleyhine karar verdi.

Bunun üzerine E.B.Ç. avukatı aracılığıyla Antalya 2. Tüketici Mahkemesi'nde banka aleyhine dava açtı.

Banka savunmasında, yapılan incelemede kartın çip kısmının okutularak ve şifreyle doğrulanarak para çekildiğini belirterek, "Davacı tarafın, kartı ve karta ait güvenlik bilgilerini güvende tutma konusunda ağır ihlali bulunduğunu" iddia ederek davanın reddini istedi.