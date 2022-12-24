Kredi kartı sahipleri için peş peşe 2 emsal karar
Milyonlarca kredi kartı sahibini yakından ilgilendiren ve her an başına gelebilecek 2 farklı durum için mahkemelerden emsal kararlar peş peşe geldi. Kararlardan biri kayıp, şifresi çalınmış kredi kartları için diğeri ise emanet verilen kredi kartlarıyla ilgili...
İlk emsal kararda AA'nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor E.B.Ç'nin 28 Temmuz'da muayene odasındaki dolapta asılı çantasındaki cüzdanı çalındı. Cüzdanının çalındığını mesai bitiminde fark eden doktor, durumu polise bildirdi. Ardından hesaplarını kontrol eden E.B.Ç, kredi ve banka kartlarından parçalar halinde toplam 10 bin 450 lira çekildiğini gördü.Mağdur, bankasına başvurarak kartlarının iptal edilmesini ve zararının karşılanmasını talep etti.
Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin M.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin, benzer bir suçtan tutuklanarak Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği anlaşıldı.
Mağdur doktor, bankanın zararın karşılanmasını reddetmesi üzerine Antalya Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.
Başvuruyu inceleyen hakem heyeti, "Hesaplardan para çekme işleminin şifre kullanılarak gerçekleştirildiği" ve "Bankanın işlemlerde herhangi bir güvenlik açığı ile kusuru olmadığı" gerekçeleriyle doktorun aleyhine karar verdi.
Bunun üzerine E.B.Ç. avukatı aracılığıyla Antalya 2. Tüketici Mahkemesi'nde banka aleyhine dava açtı.
Banka savunmasında, yapılan incelemede kartın çip kısmının okutularak ve şifreyle doğrulanarak para çekildiğini belirterek, "Davacı tarafın, kartı ve karta ait güvenlik bilgilerini güvende tutma konusunda ağır ihlali bulunduğunu" iddia ederek davanın reddini istedi.
Mahkemenin atadığı bilirkişinin raporunda ise davacının kartlarını özenle koruma sorumluluğunu yerine getirmede ihmalkar davrandığı kaydedildi.
Bankanın şifrelerin nasıl ele geçirildiğini açıklığa kavuşturamadığı aktarılan raporda, para çekme işlemlerinin müşteriye herhangi bir mesaj veya mail yoluyla bildirilmediğinin tespit edildiği vurgulandı.