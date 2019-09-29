Kredi kartında faizler düştü ! Peki kredi mi, nakit çekmek mi avantajlı ?
Merkez Bankası kredi kartlarında uygulanacak faizleri indirme kararı aldı. Kısa süreli nakit ihtiyaçları için kredi yerine kredi kartından nakit çekmek daha kolay oluyor.
Kredi kartları vatandaşın hayatını önemli ölçüde kolaylaştırdığı gibi, ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartının sayısı 68 milyona dayanmış durumda. Kişi başına ortalama 2 kredi kartı düşüyor. Hayatı kolaylaştıran kartlar bazen vatandaşı sıkıntıya da sokabiliyor. Bunda her ay devreden borçlar ve bu borçlara uygulanan faiz ile avans olarak çekilen nakit için ödenen faizin yüksek olması etkili.
MERKEZ’DEN YENİ HAMLE
Posta Gazetesi'nin haberine göre, daha düne kadar kartla nakit çekim için yüzde 2, nakit gecikme faizi yüzde 2.4 olarak uygulanıyordu. Bir başka deyişle piyasada ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüzde 1.5’in altına düştüğü hatta bazı bankalarda yüzde 1.25’li rakamları telaffuz ettiği bir ortamda karttan nakit çekmenin aylık maliyeti yüzde 40-50 daha yüksekti. Ancak temmuz ve ağustos aylarında faizde 750 puanlık indirime giden Merkez Bankası, dün de kredi kartları işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü.
YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ
Buna göre; 1 Ekim’den yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi faiz oranı (alışveriş ve nakit çekim faizi) yüzde 2’den yüzde 1.6’ya, aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.4’ten yüzde 2’ye indi. Diğer yandan yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28, aylık azami gecikme faizi oranı yüzde 1.68 olarak belirlendi.
KULLANIMA NE ZAMAN KAPANIR?
Bir takvim yılı (1’inci aydan 12’inci aya kadar olan dönem) içerisinde 3 kez ‘asgari tutar ödemesi’ geciktirilen kredi kartı nakit kullanıma kapatılır. ‘Üst üste üç kez asgari ödemesi yapılmayan’ kredi kartı kullanıma tamamen kapatılır. Kapatılan kredi kartının kullanıma açılması için dönem borcunun tamamının ödenmesi gerekiyor.