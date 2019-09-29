Kredi kartında faizler düştü ! Peki kredi mi, nakit çekmek mi avantajlı ?

MERKEZ’DEN YENİ HAMLE



Posta Gazetesi'nin haberine göre, daha düne kadar kartla nakit çekim için yüzde 2, nakit gecikme faizi yüzde 2.4 olarak uygulanıyordu. Bir başka deyişle piyasada ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüzde 1.5’in altına düştüğü hatta bazı bankalarda yüzde 1.25’li rakamları telaffuz ettiği bir ortamda karttan nakit çekmenin aylık maliyeti yüzde 40-50 daha yüksekti. Ancak temmuz ve ağustos aylarında faizde 750 puanlık indirime giden Merkez Bankası, dün de kredi kartları işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü.