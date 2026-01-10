Kredi ve kart başvurularında artık yüksek kredi notu yetmiyor!

Otomatik denetim ve AML yazılımları devrede

Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele kapsamında kullanılan AML (Anti-Money Laundering) yazılımları, hesap hareketlerini saniyeler içinde analiz ediyor. Uzmanlar, düzenli maaş girişi ve fatura ödemelerinin "güvenli liman" olarak görüldüğünü; ancak bahis ve oyun sitelerine giden ödemelerin, kişinin geri ödeme kapasitesine dair ciddi bir uyarı sinyali olarak kabul edildiğini vurguluyor.