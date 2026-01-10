Kredi ve kart başvurularında artık yüksek kredi notu yetmiyor!
Bankalar kredi ve kredi kartı başvurularını değerlendirirken artık sadece kredi notuna bakmıyor. Sanal bahis siteleriyle ilişkili işlemler, kaynağı belirsiz para transferleri ve düzensiz para trafiği, başvuruların reddedilmesine sebep oluyor.
Bankacılık sektöründe kredi ve kredi kartı onay süreçlerinde köklü bir değişim yaşanıyor. Artık sadece yüksek kredi notuna sahip olmak, nakit desteği almak için yeterli kriter kabul edilmiyor. Bankalar, yapay zeka ve "davranışsal risk analizi" yöntemlerini devreye alarak müşterilerin para trafiğini mercek altına aldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalar, kredi ve kredi kartı taleplerini değerlendirirken sadece geçmiş ödeme performansına değil, hesabın kullanım alışkanlıklarına da bakıyor. Özellikle sanal bahis siteleriyle ilişkili işlemler, kaynağı belirsiz sık para transferleri ve düzenli gelirle örtüşmeyen ani nakit hareketleri, sistem tarafından "yüksek risk" olarak işaretleniyor.
Otomatik denetim ve AML yazılımları devrede
Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele kapsamında kullanılan AML (Anti-Money Laundering) yazılımları, hesap hareketlerini saniyeler içinde analiz ediyor. Uzmanlar, düzenli maaş girişi ve fatura ödemelerinin "güvenli liman" olarak görüldüğünü; ancak bahis ve oyun sitelerine giden ödemelerin, kişinin geri ödeme kapasitesine dair ciddi bir uyarı sinyali olarak kabul edildiğini vurguluyor.
Kredi notu yüksek olanlar olumsuz yanıt alabiliyor
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ''Kredi notu yüksek olan kişiler dahi, hesap kullanım biçimleri sebebiyle kredi veya kredi kartı başvurularında olumsuz sonuçla karşılaşabiliyor. Düzenli gelir, öngörülebilir harcamalar ve tutarlı para akışı düşük riskli kabul edilirken, gelirle uyumsuz harcamalar ve riskli olarak sınıflandırılan sektörlerle temas, kredi değerlendirmesinde dezavantaj oluşturuyor.'' dedi.