Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlık ettiği Finansal İstikrar Komitesi, kredi ve kredi kartı borç yapılandırma konusunu ele aldı. Önümüzdeki dönemde yeni bir borç yapılandırma planının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tavsiyesiyle geçtiğimiz temmuz ayında başlayan ve 10 Ekim 2025 tarihinde sona eren kredi ve kredi kartı borcu yapılandırması büyük ilgi görmüştü.
Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan vatandaşlar, 48 ay vadeyle ve yüzde 3.11 faiz oranıyla borçlarını yeniden yapılandırmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, kredi ve kredi kartı yapılandırmalarında atılan adımları değerlendirdi.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar gözden geçirilmiş, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alınmıştır.” ifadeleri dikkat çekti.
Bu açıklama, yeni bir borç yapılandırması planının gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medyadan yapılan paylaşımında, "Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 27 Ekim 2025 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamalarına yer verildi.