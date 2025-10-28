Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medyadan yapılan paylaşımında, "Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 27 Ekim 2025 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamalarına yer verildi.