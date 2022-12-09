Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada

E.E., kendisini arayarak kızının davranışlarında bir değişiklik olup olmadığını sorması üzerine bir başka veli F.B.A. da iddiaya göre, kızıyla kreş hakkında konuştuğu esnada kızının uyuma ile bölümü anlatırken, arkadaşlarının da yatarken kalkmamaları için ellerinin arkadan bağlanarak uyutulduğunu söylemesi üzerine diğer velilerle iletişime geçti. Yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu kreşte, 20 kişilik sınıfta bu şekilde 7 velinin varlığını belirlemesinin ardından önce kreş yöneticileriyle görüşme talebinde bulunan veliler, buradan olumlu cevap alamayınca çareyi ÇOSB yönetiminde aradılar.