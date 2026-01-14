Kreşte çocuklara şiddet skandalı... Görüntüler dehşete düşürdü; 3'ü öğretmen, 6 kişiye dava açıldı

Olay, Efeler ilçesindeki bir özel kreş ve gündüz bakımevinde 2024 yılı Mart ayında ortaya çıktı. Grup sorumlusu olarak görev yapan öğretmen Ayça Ç. ile çocuk bakıcısı Buse G.'nin, çocuklara yönelik sert ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Kreşe giden çocukların ev ortamında sergiledikleri farklı davranışlar üzerine durumdan şüphelenen aileler, çocuklarıyla pedagog eşliğinde görüştü. Görüşmelerde çocukların, kreşte görevli personelin kendilerine yönelik uygunsuz davranışlarını anlattıkları belirtildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, görevlilerin çocukları ortak alanlarda iterek yere düşürdüğü ve sert davranışlarda bulunduğu görüldü. Elde edilen görüntülerin ardından mağdur 8 çocuktan 6'sının ailesi, savcılığa gidip sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hakkında cezai işlem uygulanan kreş, ailelerin çocuklarının kayıtlarını almasının ardından eğitim faaliyetlerine son verdi.