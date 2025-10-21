Kreşte kabus... Bir öğretmen 3 yaşındaki miniği ısırıp, savunmasıyla ''pes'' dedirtti
Edirne'deki bir özel gündüz bakımevinde, 3 yaşındaki minik çocuğun kolunu ısırdığı tespit edilen 26 yaşındaki kadın öğretmeni N.D. tutuklandı. Tutuklanan şüpheli öğretmen polise verdiği ifadesinde "olayın öğrencisini severken geliştiğini ve ısırmak gibi bir niyetinin olmadığını" söyledi.
Kaynak: DHA
Olay, Edirne'de özel bir gündüz bakımevinde meydana geldi.
1 / 8
Baba Y.K., okuldan aldığı kızı L.K.’nın ağlaması üzerine nedenini sordu.
2 / 8
Öğretmeni N.D. tarafından ısırıldığını söylemesi üzerine kızının kolunu inceleyen Y.K., şaşkınlık yaşadı.
3 / 8
Kızının kolunda ısırık izlerini gören Y.K., durumu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne bildirerek, N.D.’den şikayetçi oldu.
4 / 8