Kreşte miniklere hem akran zorbalığı hem öğretmen istismarı kamerada

Çocukların, öğretmenlerin göz yumması nedeniyle dakikalarca fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirlendi. Daha da vahimi, öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğu anlar: Bir günlük kayıtta, çocukların boğazlarının sıkıldığı, ağladıklarında alay edildikleri ve “düşünme köşesi” adı verilen ceza alanına zorla gönderildikleri görülüyor. Bir öğretmenin, bir çocuğu kolundan ve bacağından tutarak köşeye fırlattığı, başka bir çocuğa ise bağırarak şiddet uyguladığı anlar da kameralara yansıdı. Olayı öğrenen aileler, kreş yönetimine tepki göstererek adli makamlara başvurdu. Şikayetçi bir veli, "Çocuğumuzu bir psikoloğun yönettiği kreşe verdik diye içimiz rahattı. Meğer her şey göstermelikmiş. Kamera olmasa hiçbir şeyi öğrenemeyecektik" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kreşteki skandalın yankıları sürüyor.