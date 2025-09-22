Kreşte miniklere hem akran zorbalığı hem öğretmen istismarı kamerada
Diyarbakır'da özel bir kreşin güvenlik kameralarına yansıyan skandal görüntüler infial yarattı. Skandal görüntülerde miniklerin bir taraftan akran zorbalığına diğer taraftan da öğretmen istismarına uğradığı görüldü.
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki özel bir kreşten geldi.
Ekol TV'nin haberine göre, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde aileleri tarafından kreşe bırakılan minik çocuklara yönelik şiddet ve ihmaller saniye saniye görüntülendi. Kreşe çocuklarını gönderen aileler, çocuklarının davranışlarındaki değişikliklerden şüphelenerek gerçeği araştırdı. Çocuklarının anlattıkları üzerine adli mercilere başvuran aileler, kreşin kamera kayıtlarında korkunç manzaralarla karşılaştı. Görüntüler, çocukların hem akran zorbalığına hem de öğretmenlerin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını ortaya koydu.
Kamera kayıtları, kreşteki skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde, uyuyan çocuklar sert bir şekilde uyandırılırken, nöbetçi iki öğretmenin uyuduğu tespit edildi. Bir çocuğun akranı tarafından boğazının sıkıldığı, öğretmen Derya Demirtuy’un ise bu duruma müdahale etmediği anlar kaydedildi.
Çocukların, öğretmenlerin göz yumması nedeniyle dakikalarca fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirlendi. Daha da vahimi, öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğu anlar: Bir günlük kayıtta, çocukların boğazlarının sıkıldığı, ağladıklarında alay edildikleri ve “düşünme köşesi” adı verilen ceza alanına zorla gönderildikleri görülüyor. Bir öğretmenin, bir çocuğu kolundan ve bacağından tutarak köşeye fırlattığı, başka bir çocuğa ise bağırarak şiddet uyguladığı anlar da kameralara yansıdı. Olayı öğrenen aileler, kreş yönetimine tepki göstererek adli makamlara başvurdu. Şikayetçi bir veli, "Çocuğumuzu bir psikoloğun yönettiği kreşe verdik diye içimiz rahattı. Meğer her şey göstermelikmiş. Kamera olmasa hiçbir şeyi öğrenemeyecektik" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kreşteki skandalın yankıları sürüyor.