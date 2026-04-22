Kreşte skandal iddia: Darp raporuyla soluğu savcılıkta aldı

‘ÇOCUĞUM DARP İZLERİ YOĞUNLAŞARAK ARTAN BİR ŞEKİLDE EVE GELMEYE BAŞLADI’

Oğlunun vücudunda her geçen gün artan morluklar oluştuğunu anlatan Ö., kreşin kendisine her gün ‘sağ ve sağlık aldığına dair’ bir tutanak imzalatmak istendiğini söyledi. Buna karşı çıktığını belirten Ö., “Ben bunu diğer çocuklara imzalatıp imzalatmadıklarını sorduğumda sadece Atlas'a husus bir düzenleme olduğunu ve bunu imzalamam gerektiğini zorla istediler ve biz de bunu kabul etmedik. Kabul etmediğimiz gibi de morluklar giderek yoğunlaştı. En sonunda öğretmenine, ‘Bu morlukların sebebi nedir?’ diye sorduğumda, öğretmeni bana, çocukların çok hareketli olduğunu ve her şeyin olmuş olabileceğini söyledi. En son darbe izlerinden sonra Adli Tıp Polikliniğine giderek çocuğuma darbelerine, darp izlerine karşılık rapor aldım. Fakat çocuğuma ne olduğuna dair en ufak bir fikrim olmadığı için, içeriden de kimseyle iletişim kuramadığım için ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Avukatımla görüştüm, sonrasında Adli Tıp muayene polikliniğe gittim ve çocuğuma muayene yaptırdım. Elimde Adli Tıp’ın verdiği muayene raporu da var, suç duyurusu evrakları da var. Çocuğumun diz bölgesinden başlayarak ayaklarına doğru uzanan çeşitli morluk seviyelerinde darp izleri olduğu yazıyor. Kurum tarafından çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığı hiçbir şekilde birincil öncelik tutulmuyor. Hukuki mücadelemiz her anlamda devam edecek” dedi.