Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir!
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda, birçok davaya konu belgelerin sahte veya tahrifatlı olup olmadığı inceleniyor. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü sorumlusu Komiser Nurefşan Bingöl, masum görünen bir imzanın bile boş bir senede atılmış olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 10 laboratuvardan biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Laboratuvarın sorumluluk sahasında 10 il bulunuyor.
Bulgular suçun niteliğine göre balistik, belge, kimya ve iz inceleme şubelerine yönlendiriliyor. Laboratuvara gelen bulgular, adli birimler tarafından gönderiliyor.
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde de pek çok davaya konu belgelerin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı ortaya çıkarılıyor.