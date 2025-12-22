Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir!

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, pek çok davaya konu belgelerin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı belirleniyor. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu komiser olarak çalışan Nurefşan Bingöl, "İmza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir. Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir" dedi.