Kripto para birimi Bitcoin hakkında dikkat çeken açıklama

Taleb'in bu Bitcoin'i ilk eleştirisi değil. Taleb, nisan ayında kripto para biriminin bir hile olduğunu ve etkili bir para birimi olamayacak kadar değişken olduğunu söyledi. Yeni makalesinde, getiri sağlamayan herhangi bir varlığın bir bariyere çarpma olasılığı ne kadar düşükse, mevcut değerinin sıfır olması gerektiğini söyledi.