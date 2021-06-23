Kripto para birimi Bitcoin hakkında dikkat çeken açıklama
Bitcoin hayatımıza girdiği andan itibaren birçok yatırımcının yüzünü güldürdü veya iflas etmesini sağladı. İşte Bitcoin için dikkat çeken bir makale...
Bitcoin yatırımcılarını ve hayranlarını tepetaklak yaptı. Bunlardan biri de bir zamanlar Bitcoin’in bir hükümet tarafından kontrol edilmediği için gelecek vadeden yeni bir para birimi olduğuna inanan Nassim Taleb, yaşanan dalgalanmalar sebebiyle ‘uzun veya kısa vadeli bir yatırım aracı olamayacağını’ söyleyerek dijital varlığı adeta çöpe attı.
GÜVENİLİR BİR YATIRIM ARACI DEĞİL
Taleb, yazdığı bir makalede mevcut versiyonlarında yutturmaca olduğunu ‘hükümetsiz para birimi’ olmasına rağmen bu talebi karşılayamadığını ve bir para birimi bile olmadığını söyledi. Güvenilir bir yatırım aracı olmadığı söylenen makalede, felaket dönemleri için koruma aracı olarak görülüyor vurgusu yaptı.
Bitcoin'in neden tam olarak sıfır değerinde olduğu görüşünü açıklayan Taleb, altın ve diğer değerli madenlerin büyük ölçüde bakım gerektirmediğini, tarihsel bir süreçte bozulmadığını ve fiziksel özelliklerini zaman içinde yenilemek için bakım gerektirmediğinin altını çizdi. Yayımlanan Bitcoin, Currencies ve Bubbles adlı makalede, “Kripto para birimleri onlara sürekli bir ilgi gerektiriyor” yazdı.
Taleb'in bu Bitcoin'i ilk eleştirisi değil. Taleb, nisan ayında kripto para biriminin bir hile olduğunu ve etkili bir para birimi olamayacak kadar değişken olduğunu söyledi. Yeni makalesinde, getiri sağlamayan herhangi bir varlığın bir bariyere çarpma olasılığı ne kadar düşükse, mevcut değerinin sıfır olması gerektiğini söyledi.