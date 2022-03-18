Kripto para yatırımcılarının canını sıkacak açıklama
Özellikle koronavirüs salgını sonrasında yaşanan "ralli" ile pek çok yeni yatırımcının girdiği kripto para piyasaları için can sıkacak açıklama geldi.
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA), yaptıkları ortak açıklamada, tüketicileri kripto varlıkların riskleri konusunda uyardı.
Açıklamada, “Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar” ifadeleri kullanıldı.
Bu varlıkların çoğunun özel tüketiciler için bir yatırım, bir ödeme veya takas aracı olarak uygun olmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tüketiciler, sosyal medya ve etkileyici kişiler (fenomenler) aracılığıyla dahil olmak üzere yanıltıcı reklamların risklerine karşı uyanık olmalı. Özellikle vadedilen hızlı veya yüksek getirilere karşı dikkatli olmalı” ifadelerine yer verildi