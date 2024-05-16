Kripto piyasasında kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin bugün TBMM'ye sunulacak. Teklif ile SPK'ya yetki verilecek, tüm işlemler takip edilecek ve kaldıraçlı işlemler yasaklanacak. Bu düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.
Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.
Meclis'e bugün sunulacak yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.
SPK'YA YETKİ VERİLECEK
İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek.
Alım-satım yapılan platformların lisanslanması ile denetimi de SPK tarafından yapılacak.
TÜM İŞLEMLER TAKİP EDİLECEK
Finansal kuruluşlara benzer olarak hizmet sağlayıcılara asgari faaliyet şartları zorunlu tutulacak.
Platformlarda gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılacak düzenlemelere uyum yükümlülüğü olacak.
KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANIYOR
Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor.
Yurtdışı uygulamalarda da bu kapsamda yasaklar ve sınırlamalar getirildiğine dikkat çekiliyor.