Kritik gün yarın: Bayram tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi toplanacak olan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıklayacak. İşte Kabine toplantısı tarihi ve masadaki konular...
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla yapılan aşı İstanbul'da 10 milyon 443 bin 932, Ankara'da 4 milyon 732 bin 635, İzmir'de ise 3 milyon 857 bin 167 doz oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla yapılan aşı İstanbul'da 10 milyon 443 bin 932, Ankara'da 4 milyon 732 bin 635, İzmir'de ise 3 milyon 857 bin 167 doz oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.
BİR İLDE BAYRAM YASAĞI
Bartın Valiliği, Kurban Bayramı’na yönelik kararlar aldı. Valiliğin aldığı kararla, bölgede bir gelenek halinde uygulanan, köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılması yasaklandı. Valiliğin kararı şöyle: